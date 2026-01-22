T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. CEZA DAİRESİ

Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı suçundan Dairemizce yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/04/2025 tarihli ilamı ile dosyada Mağdur olarak bulunan; Ammar ve Samıya Kızı 1997 Irak doğumlu, Mağdur LAMEES AMMAR YOUNUS SHEEKHOO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğ yoluna gidilmesi gerekmekle;

Sanık YUSUF DİNDAR hakkında Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı suçundan İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/07/2024 Tarih 2022/812 Esas 2024/1389 Karar sayılı kararı ile verilen Mahkumiyet hükmünün Dairemizin 17/04/2025 tarih 2024/1415 Esas 2025/543 Karar sayılı ilamı ile İstinaf Başvurusunun Düzeltilerek Esastan Reddine (sanığın beraatine) karar verilmiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hükmün TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükme karşı ; Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı suçu yönünden verilen kararın tebliğden itibaren iki hafta içinde Yargıtay İlgi Ceza Dairesine sunulmak üzere dairemize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyan ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle hükmü temyiz edebileceklerine, süresinde temyiz etmediği takdirde ise hükmün kesinleşeceği ve infaz için dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderileceğine karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20/01/2026