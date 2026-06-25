T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYESİ

No Tapu Mahalle Adı Ada Parsel Ana Tasinmaz Alanı (m2) Belediye Hissesi (m2) İmar Fonksiyonu Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Saati 1 Büyük Çiğli 21915 7 253.00 Tam Konut ₺7.590.000,00 ₺227.700,00 09:00 2 Büyük Çiğli 21603 10 196.00 Tam Konut ₺6.860.000,00 ₺205.800,00 09:15 3 Harmandalı 2247 4 282.00 Tam Yerleşik Konut Alanı ₺7.050.000,00 ₺211.500,00 09:30 4 Balatçık - 5726 154.00 Tam Konut Alanı ₺3.696.000,00 ₺110.880,00 09:45 5 Büyük Çiğli 41233 2 171.00 Tam Konut ₺4.778.000,00 ₺143.340,00 10:00 6 Büyük Çiğli 41301 2 169.00 Tam Konut ₺4.478.500,00 ₺134.355,00 10:15 7 Büyük Çiğli 41293 6 167.00 Tam Konut+Yol ₺3.173.000,00 ₺95.190,00 10:30 8 Büyük Çiğli 41473 15 154.00 Tam Konut ₺4.312.000,00 ₺129.360,00 10:45 9 Büyük Çiğli 41234 6 145.00 Tam Konut ₺3.915.000,00 ₺117.450,00 11:00 10 Büyük Çiğli 41449 3 132.00 Tam Konut ₺3.300,000.00 ₺99.000,00 11:15 11 Kaklıç - 787 218.00 Tam Meskun Alan ₺3.270.000,00 ₺98.100,00 11:30 12 Kaklıç - 747 78.00 Tam Meskun Alan ₺1.248.000,00 ₺37.440,00 11:45 13 Kaklıç - 699 173.00 Tam Meskun Alan ₺2.595.000,00 ₺77.850,00 12:00 14 Harmandalı - 222 100.00 Tam Ticaret Konut Alanı ₺3.500,000.00 ₺105.000,00 12:15 15 Harmandalı 2174 18 140.00 Tam Gelişme Konut Alanı ₺1.820.000,00 ₺54.600,00 12:30 16 Harmandalı 2182 12 140.00 Tam Gelişme Konut Alanı ₺1.820.000,00 ₺54.600,00 13:30 17 Harmandalı 2182 20 140.00 Tam Gelişme Konut Alanı ₺1.820.000,00 ₺54.600,00 13:45 18 Harmandalı 2207 10 140.00 Tam Gelişme Konut Alanı ₺1.890.000,00 ₺56.700,00 14:00 19 Harmandalı 2193 15 113.00 Tam Gelişme Konut Alanı ₺1.582.000,00 ₺47.460,00 14:15 20 Büyük Çiğli 41536 8 47.00 Tam Konut+Yol ₺1.257.250,00 ₺37.717,50 14:30 21 Harmandalı 2193 13 57.00 Tam Gelişme Konut Alanı ₺798.000,00 ₺23.940,00 14:45 22 Büyük Çiğli 41307 14 29.00 Tam Konut ₺783.000,00 ₺23.490,00 15:00 23 Harmandalı 2159 1 1143 434.34 Ticaret ₺10.858.500,00 ₺325.755,00 15:15 24 K. Ç:iğli 31666 3 1104.77 69.49 Konut + Ticaret ₺4.169.400,00 ₺1.755.112,50 15:30 25 Harmandalı 2160 1 7504 4502.40 Konut ₺114,811,200.00 ₺3,444,336.00 15:45 26 Harmandalı 2161 2 5721 3432.60 Konut ₺87,531,300.00 ₺2,625,939.00 16:00 27 K. Ç:iğli 31665 1 5872.15 780.05 Konut + Ticaret ₺58.503.750,00 ₺1.755.112,50 16:15 28 Balatçık 21654 3 640,81 Tam Ticaret Turizm Alanı ₺30.758.880,00 ₺922.766,40 16:30

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan üstteki tablodaki ilk 24 adet taşınmaz 07.07.2026 Salı günü belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile, yine aynı tabloda 25, 26, 27, 28. sıralarda bulunan 4 adet parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

-İhalenin yapılacağı adres: Çiğli Belediye Başkanlığı Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 8. Kat Encümen Salonu Çiğli/İZMİR

Telefon no: 0232 270 74 60 Fax No: 0232 270 84 98 Elektronik Posta Adresi: [email protected]

İhaleye katılacak olanların; şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak düzenleyerek katılımcıların en geç İhalenin yapılacağı 07.07.2026 tarihinden 1 gün önce 06.07.2026 tarihinde saat 16.30’ya kadar Çiğli Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sekreterya görevini yapan görevliye teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar, istenen belgelerin yukarıda belirtilen sürelerde teslim edilmesi ve evrakların tamam olması şartı aranacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesince usulüne göre hazırlanmış, (Kapalı Teklif)

a) Dış zarf (İdari Şartname 11. Maddede belirtilen şekliyle)

b) İç zarf (İdari Şartname 11. Maddede belirtilen şekliyle)

c) Teklif mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun)

d) Kanuni yerleşim belgesi (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e) T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı idareye sunulacaktır.)

f) Muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat yatırıldığına dair belge (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.) Teminat Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi veya Belediyemize ait Halk Bankası Çiğli Şubesi IBAN: TR 060001200971800007000003 No.lu hesabına yatırılacak olup, teminata ilişkin makbuz veya dekont teklif dosyasında sunulacaktır.

g) Şartname alındı makbuzu, 21654 ada 3 parsel için ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

h) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

i) Tüzel kişiler (şahıs şirketleri dahil) ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından; odaya kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şahıs şirketleri için imza beyanı,

j) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

k) Çiğli Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden ilgilinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

l) İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan ihale dokümanı ibrazı zorunludur

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesince usulüne göre hazırlanmış, (Açık Teklif)

a) Kanuni yerleşim belgesi (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

b) T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı idareye sunulacaktır.)

c) Muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat yatırıldığına dair belge (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.) Teminat Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi veya Belediyemize ait Halk Bankası Çiğli Şubesi IBAN: TR 060001200971800007000003 No.lu hesabına yatırılacak olup, teminata ilişkin makbuz veya dekont teklif dosyasında sunulacaktır.

d) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

e) Tüzel kişiler (şahıs şirketleri dahil) ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından; odaya kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şahıs şirketleri için imza beyanı,

f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

g) Çiğli Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden ilgilinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

h) İsteklilerin her bir taşınmaz için ayrı ayrı 2.000,00 TL bedel karşılığında alabilir.

i) İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan ihale dokümanı ibrazı zorunludur

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarını gösterir EKAP sorgu sonuçlarını vermek zorundadır.

Yukarıdaki yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılır.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

-Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.