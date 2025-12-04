T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1333 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Konak İlçe, KAHRAMANLAR Mahalle/Köy, 1923 Ada, 25 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın tamamı satışa konudur. 237,50 m2 yüzölçümü, 100/1800 arsa payı, İzmir in eski yerleşmelerinden ve merkezlerinden Kahramanlar muhitinde Alsancak Stadına 900 mt. Özel Gazi Hastanesine 200 mt. Alsancak Garına 1000 mt. Atatürk Kapalı Spor Salonuna 500 mt. Mesafede olup, Kültürpark Fuar Alanına cephelidir. Ulaşım Çarşı Pazar sosyal donatı imkanları çok iyidir. Her türlü belediye imkanından faydalanabilir durumdadır. Dava konusu bağımsız bölüm yaklaşık 125 m2 alanlı 3 oda 1 salon mutfak, hol, wc, banyo, kiler, ve 2 balkondan müteşekkildir.

Adresi: Mimar Sinan Mahallesi. 1395 Sokak Cumhuriyet Apt. No:26 Kat : 3 D: 6 Konak/İzmir

Yüzölçümü: 237,50 m2

Arsa Payı: 100/1800

İmar Durumu: İzmir İli, Konak İlçesi, Kahramanlar Mah, 1923 ada, 25 parsel numaralı ana taşınmaz 24/01/1985 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Alsancak Uygulama İmar Planında ‘B-8’ Bitişik Nizam 8 Kat yapılaşma koşullu ‘’ TM1’’ Ticaret Seçenekli Konut Alanında yer aldığı, Kentsel Dönüşüm alanında kalmadığı belirtilmektedir.

Kıymeti: 5.670.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Y.Planı 26/12/1977 24/08/2020 tarih ve 21535 yevmiye, diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 26/01/2026 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 02/02/2026 - 14:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 26/02/2026 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.