Resmi İlanlar
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/566 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/566 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İl, Buca İlçe, DOĞANCILAR Mahalle/Köy, 113 Ada, 9 Parsel,
Adresi : Doğancılar Mah. 113 Ada 9 Parsel 6011 Sok. 113 Ada 104 Parsel Üzerinden Sağlanmaktadır. Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 17.540,22 m2
Kıymeti : 21.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 15:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 28/04/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 05/05/2026 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.