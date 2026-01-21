T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/161 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Bornova İlçe, ERZENE Mahalle/Köy, 34950 Ada, 1 Parsel, 37 Nolu Bağımsız Bölüm Ana Gayrimenkul: Konu bağımsız bölümün yer aldığı ana gayrimenkulde kat mülkiyeti kuruludur. Borlu Ü** I** adına kayıtlı olup taşınmazın tamamı satışa konudur. Parselde her bir blokta 4 adet olmak üzere, 27 blokta 108 adet dubleks mesken yer almaktadır. Dubleks meskenler zemin kat + 1.kat + çatı katından müteşekkildir. Girişler zemin kattandır. Her bir dubleksin kendisine ait bahçesi mevuttur.

Adresi: Evka 3 Mahallesi, 127/18 Sokak, No:49 Bornova / İzmir

Yüzölçümü: 16.149 m2 ana taşınmaz üzerinde brüt 124 m2dir, net 108m2ye tekabül etmektedir

Arsa Payı: 4/432

İmar Durumu: İnşaat tarzı İcra dosyasında mevcut Belediye'den gelmiş yazıda konu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, 2 kat imarlı konut alanına isabet etmekte olduğu, ve planla belirlenen herhangi bir Kentsel Dönüşüm Alanında kalmamakta olduğu, 16.07.2025 tarihine kadar 6306 Sayılı Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti başvurusu bulunmadığı belirtilmiştir.

Kıymeti: 12.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Y.Planı 25/02/1988, tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 31/03/2026 - 14:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 28/04/2026 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.