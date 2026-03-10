T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1208 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Balçova İlçe, BALÇOVA Mahalle/Köy, 408 Ada, 163 Parsel, 6 Nolu B. B.

Adresi : Korutürk Mahallesi Hüseyin Öğütçen Cad. No.37, D.No. 6 Balçova/İzmir

Yüzölçümü : 447,00 m2

Arsa Payı : 22/304

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:50

04/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.