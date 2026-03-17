T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/543 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/543 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, MANAVKUYU Mahalle/Köy, 8346 Ada, 1 Parsel, B BLOK 30 NUMARA Nolu Bağımsız Bölüm borçlu V** U** adına kayıtlı olup taşınmazın tamamı satışa konudur. Konu taşınmazın bulunduğu bina Bodrum Kat + Zemin Kat + 10 Normal Kat oluşmaktadır. Mesken binanın 10. katında bulunmaktadır. Mesken 3 oda, mutfak, antre, banyo/wc kömürlük ve 2 balkon alanından ibaret olup, 125,00 m² kullanım alanlıdır.
Adresi : Manavkuyu Mah., Dumlupınar Cad., No: 71/1, B Blok Kat: 10, Bb: 30 Bayraklı/İzmir
Yüzölçümü : 1.695 m2
Arsa Payı : 848/54240
İmar Durumu :İnşaat tarzı İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi 8346 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre E:1 Emsalli 11 katlı konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu taşınmazla ilgili 01/01/2013 tarihinden sonra düzenlenmiş tadilat projesi bulunmamaktadır. Denilmiştir. Yapı Ruhsatı: 15.09.2000 tarih ve 428/448 ruhsat numaralı. Yapı kullanma izin belgesi: 31.03.2005 tarih ve 37-299 belge numaralı.
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Beyan: AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 28/10/2009 tarih ve 9399 yevmiye, Beyan: Yönetim Planı 09/05/2001, Beyan: Mine Dura Veraset intikal ilişiği kesilmiştir. İzmir Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğü 06/07/2020 tarih ve 9409 yevmiye
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:50
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, MANAVKUYU Mahalle/Köy, 8346 Ada, 1 Parsel, A BLOK DAİRE 9 Nolu Bağımsız Bölüm borçlu V** U** adına kayıtlı olup taşınmazın tamamı satışa konudur. Konu taşınmazın bulunduğu bina, Bodrum Kat + Zemin Kat + 10 Normal Kat oluşmaktadır. Mesken binanın 3. katında bulunmaktadır. Mesken 3 oda, mutfak, antre, banyo/wc kömürlük ve 2 balkon alanından ibaret olup, 131,00 m² kullanım alanlıdır.
Adresi : Manavkuyu Mah., Dumlupınar Cad., No: 71, Kat: 3 Bb: 9 Bayraklı/İzmir
Yüzölçümü : 1.695 m2
Arsa Payı : 848/54240
İmar Durumu : İnşaat tarzı İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi 8346 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre E:1 Emsalli 11 katlı konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu taşınmazla ilgili 01/01/2013 tarihinden sonra düzenlenmiş tadilat projesi bulunmamaktadır. Denilmiştir. Yapı Ruhsatı: 15.09.2000 tarih ve 428/448 ruhsat numaralı. Yapı kullanma izin belgesi: 31.03.2005 tarih ve 37-299 belge numaralı.
Kıymeti : 6.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Beyan: AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 28/10/2009 tarih ve 9399 yevmiye, Beyan: Yönetim Planı 09/05/2001, Beyan: Mine Dura Veraset intikal ilişiği kesilmiştir. İzmir Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğü 06/07/2020 tarih ve 9409 yevmiye
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:50
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, MANAVKUYU Mahalle/Köy, 8346 Ada, 1 Parsel, A BLOK 8 NUMARA Nolu Bağımsız Bölüm borçlu V** U** adına kayıtlı olup taşınmazın tamamı satışa konudur. Konu taşınmazın bulunduğu bina, Bodrum Kat + Zemin Kat + 10 Normal Kat oluşmaktadır. Mesken binanın 3. katında bulunmaktadır. Mesken 3 oda, mutfak, antre, banyo/wc kömürlük ve 2 balkon alanından ibaret olup, 127,00 m² kullanım alanlıdır.
Adresi : Manavkuyu Mah., Dumlupınar Cad., No: 71, Kat: 3 Bb: 8 Bayraklı/İzmir
Yüzölçümü : 1.695 m2
Arsa Payı : 848/54240
İmar Durumu : İnşaat tarzı İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi 8346 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre E:1 Emsalli 11 katlı konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu taşınmazla ilgili 01/01/2013 tarihinden sonra düzenlenmiş tadilat projesi bulunmamaktadır. Denilmiştir. Yapı Ruhsatı: 15.09.2000 tarih ve 428/448 ruhsat numaralı. Yapı kullanma izin belgesi: 31.03.2005 tarih ve 37-299 belge numaralı.
Kıymeti : 6.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Beyan: AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 28/10/2009 tarih ve 9399 yevmiye, Beyan: Yönetim Planı 09/05/2001, Beyan: Mine Dura Veraset intikal ilişiği kesilmiştir. İzmir Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğü 06/07/2020 tarih ve 9409 yevmiye
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:50
10/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.