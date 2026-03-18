T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/481 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, İNÖNÜ Mahalle/Köy, 501 Ada, 231 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm numaralı dubleks mesken niteliğindeki taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Adresi : Yiğitler Mahallesi Menderes Caddesi No:234, Dr:5 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 171,50 m2 ( net 110m2 kullanım alanı)

Arsa Payı : 4/24

İmar Durumu :

İnşaat tarzı Buca Belediyesinin dosyaya sunulu yazısında; " 501 ada, 231 parselin Buca İlçesi sınırları içerisinde yer alan tek Riskli Alan (KentselDönüşümAlanı) olan ve İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahalleleri ile Buca İlçesi, Seyhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan 191 ha' lık alanda 06.06.2013 tarih ve 2013/4919 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "Riskli Alan" ilan edilen ve 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bölge içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir.'' denilmiştir.

Kıymeti : 7.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

1- Y.PLANI TARİHİ : 11/01/1989

2- TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:39

13/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.