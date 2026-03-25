T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/90 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 1566 Ada, 7 parsel, Zemin ve 1. Kat 2 nolu bağımsız bölüm numaralı DUBLEKS MESKEN niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmaz Tam Hisseli olup borçlu Malik, H**** Ö* adına tescillidir.

Adresi : Kahramandere Mahallesi Şehit Kemal Sokak No:76 Güzelbahçe / İZMİR

Yüzölçümü : 518,95 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : 1566 Ada, 7 parsele ait 12.06.2007 tarihinde Güzelbahçe Belediyesi tarafından düzenlenmiş 1/1000 ölçekli

İmar Durumu Belgesine göre; taşınmazın TAKS : 0,30, KAKS:0,30, Bina cephesi min. 6 m, dik 22 m yi,

denize paralel 16 m2 yi geçemez, cadde cephesi 5 m, yan cephelerden 3 m, Hmax:6,80 Ayrık Nizam 2 Kat,

konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 22.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :Yönetim Planı :16/06/2008(16/06/2008 - 2744 yevmiye nolu)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 14:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 14:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:53

19/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.