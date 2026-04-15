T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/393 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 39743 Ada, 13 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Yukarıda adresi, tapu kaydı ve imar durumu belirtilen konu mesken, keşif anında açık olup içerisinde borçlunun ikamet ettiği görülmüş, içerisine girilerek konu meskenin tespiti yapılarak fotoğrafları çekilmiştir. Taşınmaz borçlu F** G** adına kayıtlı olup tamamı satışa konudur. Parsel üzerinde; betonarme karkas yapı tarzında bitişik nizamda inşa edilmiş, zemin kat * 3 normal kat olmak üzere 4 katlı bina bulunmaktadır. Bağımsız bölümün yer aldığı bina asansörsüz, doğalgazlı durumdadır. .

Adresi : Yıldız Mahallesi 220/11 Sokak No:41, Dr:3 Buca / İzmir Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 101 m2

Arsa Payı : 2/8

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 39743 Ada, 13 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Yukarıda adresi, tapu kaydı ve imar durumu belirtilen konu mesken, keşif anında açık olup içerisinde kiracının ikamet ettiği görülmüş, içerisine girilerek konu meskenin tespiti yapılarak fotoğrafları çekilmiştir. Taşınmaz borçlu F** G** adına kayıtlı olup tamamı satışa konudur. Parsel üzerinde; betonarme karkas yapı tarzında bitişik nizamda inşa edilmiş, zemin kat * 3 normal kat olmak üzere 4 katlı bina bulunmaktadır. Bağımsız bölümün yer aldığı bina asansörsüz, doğalgazlı durumdadır.

Adresi : Yıldız Mahallesi 220/11 Sokak No:41, Dr:1 Buca / İzmir Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 101 m2

Arsa Payı : 2/8

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:10

10/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.