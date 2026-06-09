T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/175 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/175 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KOCATEPE Mahalle/Köy, 6008 Ada, 11 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Yiğitlere Mah. 368/2 Sokak No:3 Fatih Apt. Kat Zemin+Batar 1 Nolu B.B. Buca/İzmir
Yüzölçümü : 310,00 m2
Arsa Payı : 12/39
Kıymeti : 3.400.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 12:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 12:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KOCATEPE Mahalle/Köy, 6008 Ada, 11 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Yiğitlere Mah. 368/2 Sok. No:3 Fatih Apt. Kat 1 2 Nolu B.B. Sayılı Taşınmaz Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 310,00 m2
Arsa Payı : 9/39
Kıymeti : 2.033.333,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 15:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 15:00
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KOCATEPE Mahalle/Köy, 6008 Ada, 11 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Yiğitlere Mah. 368/2 Sok. No:3 Fatih Apartmanı Kat 2 3 Nolu B.B. Taşınmaz Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 310,00 m2
Arsa Payı : 9/39
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:40
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KOCATEPE Mahalle/Köy, 6008 Ada, 11 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm izmir buca taş ...
Adresi : İzmir İli, Buca İlçesi, Yiğitler Mah. 368/2 Sokak No:3 K:4 D:5 Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 310,00 m2
Arsa Payı : 9/39
Kıymeti : 1.833.333,33 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 15:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.