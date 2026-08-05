T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/359 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/359 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, MERSİNLİ Mahalle/Köy, 8629 Ada, 12 Parsel, 52 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı taşınmaz
Adresi :Çınarlı Mahallesi Fatih Caddesi No:16-18 Ater Tower 12.Kat,No: 52(1202)Konak/İzmir
Yüzölçümü : 3.520,81 m²
Arsa Payı : 78/11350
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası Halkapınar Salhane Bölgesi (Halkapınar Salhane Kesimi) Uygulama İmar Planında, TAKS:0.40, KAKS:3.50, Yençok:200 m. Serbest nizam yapılaşma koşullu (MİA) Merkezi İş Alanında kalmaktadır. Parsel üzerinden Enerji Nakil Hattı geçtiğinden her türlü işlem için Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den izin alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 25.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : beyan: yönetim planı değişikliği 16/11/2017
beyan: yönetim planı değişikliği 12/12/2018
Beyan: KM ne çevrilmiştir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:55
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8629 Ada, 12 Parsel, 51 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı taşınmaz
Adresi :Çınarlı Mahallesi, Fatih Caddesi, No:16-18 Ater Tower 12.Kat,No:51(1201)Konak/İzmir
Yüzölçümü : 3.520,81 m²
Arsa Payı : 81/11350
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası Halkapınar Salhane Bölgesi (Halkapınar Salhane Kesimi) Uygulama İmar Planında, TAKS:0.40, KAKS:3.50, Yençok:200 m. Serbest nizam yapılaşma koşullu (MİA) Merkezi İş Alanında kalmaktadır. Parsel üzerinden Enerji Nakil Hattı geçtiğinden her türlü işlem için Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den izin alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 15.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : beyan :yönetim planı değişikliği: 16/11/2017
beyan:yönetim planı değişikliği: 12/12/2018
beyan :KM ne çevrilmiştir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:56
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:56
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.