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T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

29-08-2026 00.00
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T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/107 ESAS

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/107 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, MERSİNLİ Mahalle/Köy, 8629 Ada, 9 Parsel, 4 Nolu B. B.

Adresi : Çınarlı Mahallesi 1587 Sokak No:8, Kat 1, D.No:4 Konak/ İzmir

Yüzölçümü : 9.650,00 m2

Arsa Payı : 980/96500

Kıymeti : 27.067.000,00 TL

KDV Oranı : %20

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 14:00

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, MANSUROĞLU Mahalle/Köy, 14160 Ada, 1 Parsel, 17 Nolu B. B.

Adresi : Mansuroğlu Mahallesi 269/6 Sokak No:6, Kat 4, D.No:17 Bayraklı/ İzmir

Yüzölçümü : 4.454,43 m2

Arsa Payı : 8/770

Kıymeti : 14.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 15:00

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 15:00

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02537858