T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/372 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 13448 Ada, 7 Parsel, 2. Kat, 12 Nolu Bağımsız Bölümde borçlu adına kayıtlı taşınmazın tam hissesi satışa konudur. 122,05 m² kullanım alanlıdır.

Adresi : Bozyaka Mah. 3126 Sok. No: 21-23, Kat:2, D:12 Karabağlar / İZMİR

Yüzölçümü : 415,00 m2

Arsa Payı : 2490/37350

Kıymeti : 4.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:00

24/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.