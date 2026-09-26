T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/372 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/372 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 13448 Ada, 7 Parsel, 2. Kat, 12 Nolu Bağımsız Bölümde borçlu adına kayıtlı taşınmazın tam hissesi satışa konudur. 122,05 m² kullanım alanlıdır.
Adresi : Bozyaka Mah. 3126 Sok. No: 21-23, Kat:2, D:12 Karabağlar / İZMİR
Yüzölçümü : 415,00 m2
Arsa Payı : 2490/37350
Kıymeti : 4.900.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:00
24/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.