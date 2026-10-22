T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/471 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/471 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İl, Buca İlçe, İNÖNÜ Mahalle/Köy, 10036 Ada, 1 Parsel, B BLOK / 7. KAT / 25 GİRİŞ / 14 B.B. Nolu taşınmaz Borçlu H**** T**** adına kayıtlı olup tamamı satışa konudur. Satışa konu taşınmazın net kullanım alanı 120,00 m2 dir.
Adresi : Yenigün Mahallesi 265/8 Sokak No:25 D:14 Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 3.789,00 m2
Arsa Payı : 6/456
Kıymeti : 5.700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.