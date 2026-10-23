T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/267 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, KARABAĞLAR Mahalle/Köy, 10864 Ada, 4 Parsel, 5 Nolu B. B. Daire

Adresi : Yunus Emre Mahallesi, Sırrıatalay Sokak, No:34, Kat:3, Daire:5 Karabağlar /İzmir

Yüzölçümü : 203,00 m2

Arsa Payı : 50/317

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 15:00

21/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.