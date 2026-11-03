T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/510 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/510 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 20285 Ada, 24 Parsel, G Blok Zemin+Normal+Çatı Kat, 12/A, 1 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı TAŞINMAZIN BORÇLU ADINA KAYITLI TAM HİSSESİ SATIŞA KONUDUR.
Adresi : 29 Ekim Mahallesi 2179 Sokak No:12A G Blok, Zemin + Normal + Çatı Katı, Giriş: 12/A, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, Tripleks Mesken Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 3.313,00 m2
Arsa Payı : 236/3313
İmar Durumu :İnşaat tarzı ayrık nizam (A-2) yapılaşma koşullarında olup kat adedi 2, TAKS (Taban Alanı Katsayısı) 0.25 ve KAKS (Kat Alanı Katsayısı) 0.50 olarak belirlenmiştir
Kıymeti : 16.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.
Diğer : Beyan :Konusu: Neriman Sadak Veraset ilişiği kesilmiştir Tarih 16/09/2021 T Sayı 311301
Diğer : Beyan : Yönetim planı 13/10/2023
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:58
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:58
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.