T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/510 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 20285 Ada, 24 Parsel, G Blok Zemin+Normal+Çatı Kat, 12/A, 1 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı TAŞINMAZIN BORÇLU ADINA KAYITLI TAM HİSSESİ SATIŞA KONUDUR.

Adresi : 29 Ekim Mahallesi 2179 Sokak No:12A G Blok, Zemin + Normal + Çatı Katı, Giriş: 12/A, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, Tripleks Mesken Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 3.313,00 m2

Arsa Payı : 236/3313

İmar Durumu :İnşaat tarzı ayrık nizam (A-2) yapılaşma koşullarında olup kat adedi 2, TAKS (Taban Alanı Katsayısı) 0.25 ve KAKS (Kat Alanı Katsayısı) 0.50 olarak belirlenmiştir

Kıymeti : 16.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.

Diğer : Beyan :Konusu: Neriman Sadak Veraset ilişiği kesilmiştir Tarih 16/09/2021 T Sayı 311301

Diğer : Beyan : Yönetim planı 13/10/2023

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:58

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.