T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/56 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/56 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Balçova İlçe, BALÇOVA Mahalle/Köy, 1337 Ada, 7 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Onur Mah. Ceyhan Sok. No:2-4 K:2 D:7 Balçova/İzmirBalçova / İZMİR
Yüzölçümü : 499,00 m2
Arsa Payı : 34/499
Kıymeti : 7.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 15:00
26/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.