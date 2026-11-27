Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/56 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Balçova İlçe, BALÇOVA Mahalle/Köy, 1337 Ada, 7 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Onur Mah. Ceyhan Sok. No:2-4 K:2 D:7 Balçova/İzmirBalçova / İZMİR

Yüzölçümü : 499,00 m2

Arsa Payı : 34/499

Kıymeti : 7.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 15:00

26/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.