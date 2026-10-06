T.C. KAHRAMANKAZAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak'' suçundan, Ünal ve Fadime Oğlu, 10/02/2001 Çekerek Doğumlu Mustafa AKBAŞ, hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık Mustafa AKBAŞ dosyasında DURMA KARARI VERİLMİŞ OLUP

Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere (süresi içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceğinin ihtar olunur)

Ancak yapılan bütün araştırmalara rağmen sanığın bulunamaması ve Mahkememiz ilamının kendisine tebliğ edilememesi nedeniyle, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince sanık Mustafa AKBAŞ'ın ilanen tebliği ile hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.