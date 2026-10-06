T.C. KAHRAMANKAZAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

"Resmi Belgede Sahtecilik '' suçundan, Bekir ve Ayşe Fatma Oğlu 30/07/1982 İstanbul doğumlu Murat YASEVAŞ, hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık Murat YASEVAŞ'ın üzerine atılı suçtan takdiren 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiş olup

Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere (süresi içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceğinin ihtar olunur)

Ancak yapılan bütün araştırmalara rağmen sanığın bulunamaması ve Mahkememiz ilamının kendisine tebliğ edilememesi nedeniyle, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince sanık Murat YASEVAŞ'a ilanen tebliği ile hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.