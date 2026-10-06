T.C. KAHRAMANKAZAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak'' suçundan, Mehmet Sayit ve Zübeyde Oğlu 01/09/1979 Karayazı Doğumlu, Erzurum Karayazı nüfusuna kayıtlı Sedat YAVUZ , hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık Sedat YAVUZ dosyasında DURMA KARARI VERİLMİŞ OLUP

Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere (süresi içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceğinin ihtar olunur)

Ancak yapılan bütün araştırmalara rağmen sanığın bulunamaması ve Mahkememiz ilamının kendisine tebliğ edilememesi nedeniyle, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince sanık Sedat YAVUZ'a ilanen tebliği ile hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.