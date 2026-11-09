T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davaya konu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesinde bulunan taşınmazın Fen bilirkişisi Mehmet Yiğit'in 15/02/2026 tarihli Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yerin 445,68 m2 olup, Doğusu; Mehmet Yıldız'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Güneyi; Dereli mahallesi 9496 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, Batısı: Hüseyin Purtaş'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Kuzeyi: yol ile çevrili taşınmazın Kemal ve Gülüş oğlu 1974 Kahramanmaraş d.lu 50041082336 TC kimlik numaralı Muhamed Hanifi Aksu'ya zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendilerine zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/110 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur. 03/11/2026