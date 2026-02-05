T.C. KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar , FATMA TÜPTÜK, HATİCE TÜPTÜK, NURSEL DOĞAN ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Doğanlıkarahasanlar mahallesinde kain olup, davacı MUSTAFA TÜPTÜK' ün fıstıklık ve zeytinlik olarak kullanımında olan doğusu 166 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile çevrili toplam 18.911,65 m2 tapulama harici yerin davacının ve babasının 40 yılı aşkın nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/203 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.