T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememize ait 17/01/2025 tarih ve 2021/44Esas-2025/11 karar sayılı kararı gereğince; 1-) Davacı tarafından kayyıma ve davalılar Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı'na, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na karşı açılan davanın PASİF HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİNE,2-) Davacı tarafından davalı Maliye Hazinesi'ne karşı açılan davanın ESASTAN REDDİNE, ... Dair; davacı vekilinin, davalı kayyım ve hazine vekilinin, davalı dulkadiroğlu belediye başkanlığı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. ."şeklinde verilen karar Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Göllü Köyü Kızılca Mevkiindeki 618 parsel numaralı taşınmazın maliki olarak görülen Mehmet KEÇECİ´ye tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediğinden adı geçene mahkememize ait 17/01/2025 tarih ve 2021/44Esas-2025/11 Karar sayılı karar ilanen tebliğ olunur.07/11/2025