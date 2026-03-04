T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememize ait 16/10/2025 tarih ve 2024/269 Esas- 2025/289 karar sayılı kararı gereğince;" Davanın KABULÜ ile;

1-Dava konusu Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi 3643 parsel sayılı, davalılar adına kayıtlı olan 6.608,73 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının tapu kaydının İPTALİ ile, tüm takyidatlardan ari olarak davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına TESCİLİNE; Fen Bilirkişisi Hakan Atakan'ın 04/01/2024 tarihli raporunun ve krokisinin kararın eki SAYILMASINA,

2-Dava konusu Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi 3643 parsel sayılı, davalılar adına kayıtlı olan 6.608,73 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin 6.997.528,78 TL olduğunun TESPİTİNE ..." Dair; tarafların yokluğunda verilen karar, TESCİL YÖNÜNDEN KATİ KARAR, bedel yönünden gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. "şeklinde verilen karar Yusuf ve Seyittulhan oğlu 10/04/1950 Doğumlu Hüseyin Kirik´e tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediğinden adı geçene mahkememize ait 16/10/2025 tarih ve 2024/269 Esas- 2025/289 karar sayılı karar ilanen tebliğ olunur.12/02/2026