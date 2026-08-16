T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davalı, Ali ve Emine oğlu, **/**/1988 doğumlu, 168*****166 T.C. kimlik numaralı Sabit ECERKALE'ye gönderilen tebligatların iade edildiği, UYAP bilişim sisteminde de mernis adresinin bulunmadığı anlaşıldığından, ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı, dava dilekçesinde özetle; davalılar adına kayıtlı Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 3927 ada 1 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan hisselerin iptaliyle önalım hakkı nedeniyle davaya konu taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştur.

İşbu ilanın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra; dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzii formunun tebliğ edilmiş sayılacağınız ve 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi vermeniz ve delillerinizi bildirmeniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız HMK'nın 122,126,127,128.maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.