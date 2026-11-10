T.C. KAHRAMANMARAŞ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , FAHRETTİN GÜNGÖR ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş mahallesinde bulunan Fen bilirkişi Mehmet YİĞİT'in 23/05/2026 tarihli Bilirkişi raporunda (A1) 3159,63 m2 ve (A2) 1969,20 m2 harfi ile gösterilen dava konusu taşınmazın Doğusunda: Hasan GÜNGÖRMEZ'e ait tapusuz taşımaz, Kuzeyinde; yol, Güneyinde; Ali GÜNGÖRMEZ'e ait olduğu söylenen ve mahkememizin 2024/65 Esas sayılı dosyasında dava konusu olan tapusuz taşınmaz ile çevrili taşınmazı Davacı İbrahim ve Cemile oğlu, **/**/1967 doğ. Kahramanmaraş doğumlu, 335*****856 T.C kimlik numaralı Fahrettin GÜNGÖR - zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/49 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.