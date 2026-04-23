T.C. KAHTA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, Ramazan ÖZEN ile davalı, Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Adıyaman İli Kahta İlçesi Akıncılar Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Akıncılar Köyü 0/762-1209-1210-787-835 parseller ile çevrili tapulama harici 54.343,07m²'lik taşınmazın herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içeresinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur. 14/04/2026