Resmi İlanlar

T.C. KALECİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

13-02-2026 00.00

T.C. KALECİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/18 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Kalecik İlçe, GÜMÜŞPINAR Mahalle/Köy, ahmet koca Mevkii, 106 Ada, 4 Parsel, bilirkişi rap ...

Adresi : 106 Ada 4 Parsel Kalecik / ANKARA

Yüzölçümü : 554.459,03 m2

 

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 44.356.722,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:05

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:05

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02399135