T.C. KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEDBİR İSTEYEN : 1- MEHMET VAHDET ÇARHOĞLU

2- OSMAN KÖPRÜLÜ

3- YASEMİN KÖPRÜLÜ

KARŞI TARAF : RASIM İSLAM ACAR - 311*****506

Güneyce Köyü Köprübaşı Mevkii Mollahüseyın Sk. No: 9 İkizdere/ RİZE

DAVA TÜR : 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı

TALEP TARİHİ : 04/03/2026

KARAR TARİHİ : 04/03/2026

Mahkememize ait 2024/3-4 Değişik İş E-K sayı, 04/03/2026 tarihli ek kararı ile yukarıda isimleri belirtilen mağdurlar lehine, Rasim İslam Acar aleyhine 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 5/1-a,c,d,e,f maddesilerinin 6 ay süre ile uygulanmasına dair karar verildiği, ilgili şahsın yapılan tebligatlara rağmen adresinde bulunamadığı, bu durumun kolluk marifetiyle de tespit edildiği anlaşıldığından ilgiliye tebliğ yerine geçmek üzere işbu ilan metni hazırlanmıştır.

Aleyhine tedbir istenilen Rasım İslam ACAR'ın yukarıda isimleri yazılı mağdurlara karşı şiddet tehdidi hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurların ve bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına, Korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına, Korunan kişinin, şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine, korunan kişileri iletişim araçlarıyla veya sair suretle rahatsız etmemesine dair tedbir uygulanmasına karar verilmiş olup, Hükmolunan önleyici tedbirlerin 6 ay süre ile uygulanmasına, tedbirlere aykırı davranılması halinde, tutuklanacağı ve 6284 sayılı yasanın 13/1. maddesi uyarınca Rasim İslam Acar'ın kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağının ve 13/2. maddesi uyarınca (6 ayı geçmemek üzere) tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 15 günden 30 güne kadar, zorlama hapsine tabi tutulacağı ilanen tebliğ olunur.