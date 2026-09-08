T.C. KALKANDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVACILAR: RİZE DEFTERDARLIĞI

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK MURİS: AVNİ PİŞUR -455******40, İSMAİL ve KAFİYE oğlu/kızı, 02/02/1963 dogumlu,

DAVA KONUSU: TEREKE (TESPİT İSTEMLİ)

TMK.'nın 620 (mirasçıları ile murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin bilinen alacakları ile borçlarını Kalkandere Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmesi gerektiği),

Bu nedenle duruşmasının 09/10/2026 günü saat 10:10 bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.