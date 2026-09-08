T.C. KALKANDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Rize ili İkizdere ilçesi Ayvalık köyü cilt no: 8 hane:10 nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Ayşe'den olma, 05/08/1962 doğumlu Hanife'nin gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden,

Adı geçen Hüseyin ve Ayşe'den olma, Hanife'nin sağ olduğunu, öldüğünü veya öldürüldüğünü bilenlerin veya hakkında duyum olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiği aksi takdirde Hüseyin ve Ayşe'den olma Hanife'nin gaipliğine karar verileceği İLAN OLUNUR.