T.C. KALKANDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVACILAR: Hülya Kaşıkçı, Ömer Bilgin, Sema Akgün, Sunay Usluer, Şeyma Bilgin

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK MURİS: Hızır Bilgin -411******62, Resul ve Meryem oğlu/kızı, 11/01/1956 dogumlu,

DAVA KONUSU: MİRASIN GERÇEK REDDİ

TMK.'nın 620 (mirasçıları ile murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin bilinen alacakları ile borçlarını Kalkandere Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmesi gerektiği),

Bu nedenle duruşmasının 25/12/2026 günü saat 10:00'a bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.20/08/2026