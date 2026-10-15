Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV
Resmi ilanlar

T.C. KALKANDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ

16-10-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

İLAN

 

T.C. KALKANDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2025/152 esas

DAVACILAR: Hülya Kaşıkçı, Ömer Bilgin, Sema Akgün, Sunay Usluer, Şeyma Bilgin

 

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK MURİS: Hızır Bilgin -411******62, Resul ve Meryem oğlu/kızı, 11/01/1956 dogumlu,

DAVA KONUSU: MİRASIN GERÇEK REDDİ

 

 

TMK.'nın 620 (mirasçıları ile murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin bilinen alacakları ile borçlarını Kalkandere Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmesi gerektiği),

 

Bu nedenle duruşmasının 25/12/2026 günü saat 10:00'a bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.20/08/2026

#İlangovtr Basın no ILN02571206