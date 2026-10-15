T.C. KALKANDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
T.C. KALKANDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/152 esas
DAVACILAR: Hülya Kaşıkçı, Ömer Bilgin, Sema Akgün, Sunay Usluer, Şeyma Bilgin
İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK MURİS: Hızır Bilgin -411******62, Resul ve Meryem oğlu/kızı, 11/01/1956 dogumlu,
DAVA KONUSU: MİRASIN GERÇEK REDDİ
TMK.'nın 620 (mirasçıları ile murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin bilinen alacakları ile borçlarını Kalkandere Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmesi gerektiği),
Bu nedenle duruşmasının 25/12/2026 günü saat 10:00'a bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.20/08/2026