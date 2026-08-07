T.C. KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI tarafından Davalı Eminhan DEMİRHAN aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle (TMK 366)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE; 160.377,84 Amerikan dolarının 06/01/2017 tarihinden itibaren 3095 sayılı yasanın 4/a gereğince uygulanacak faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 6.815,06-TL ile ilgili talebin REDDİNE,

2-Alınması gereken 59.451,72 TL bakiye karar harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 133.845,14 TL vekalet ücretinin davalı alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan 4.171,95-TL yargılama giderinin kabul red oranına göre hesap edilen 4.141,00 TL sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair tarafların yokluğunda verilen karar, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/02/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere Davalı Emirhan DEMİRHAN' a ilanen tebliğ olunur.