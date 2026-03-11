T.C. KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Hakan Aydoğan tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tarafınıza bugüne kadar yapılan yurt dışı tebligatların iade dönmesi, kollukça yapılan adres araştırmasından da daha önce iade dönen tebligat adresiniz ile aynı adresin bildirilmiş olması sebebiyle dava dilekçesi, tensip zaptı, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin 05/03/2021 tarihli dava dilekçesinde; Müvekkil Kırşehir İli, Kaman İlçesi, İsahocalı Köyü, Kalealtı mevkiinde 140 ada, 169 ve 170 parsel'de kayıtlı olan bağ niteliğinde taşınmazların malikidir. Davalının ise mevkiide müvekkile komşu olan 140 ada 171 parseldeki taşınmazı 27/10/2020 tarihinde satın almıştır. Davacı müvekkilim uzun yıllardan beri kendi taşınmazına davalının 140 ada 171 parsel nolu komşu taşınmazını önceki malikinin muvafakati ile ulaşmıştır. Ne var ki taşınmaz davalının mülkiyetine geçtikten sonra, davalı müvekkilin yola tek bağlantısının olduğu aslında çok kısa olan bir mesafeyi tel örgülerle çevirerek kapatmış ve müvekkilin taşınmazına geçişine izin vermemiştir. Bu nedenle müvekkilim yaklaşık 4-5 aydır taşınmazını kullanmakta zorlanmakta, kendi bağındaki ağaçların bakımını ve sulamalarını yapmakta sıkıntı yaşamakta, işleri aksamaktadır. Müvekkilim uzun zamandır yolla bağlantısını davalının taşınmazındaki fiilen var olan yol ile sağlamıştır. İfade etmek isteriz ki davalının taşınmazında şuan hiçbir aktif kullanım olmamakla birlikte, arazi boş bir arazi olup, üzerinde tarım faaliyetleri gerçekleştirilmemektedir. Müvekkilin daha önce fiilen kullandığı yolun kenarında bir kanal olup, yol bu kanalın hemen yanından geçmekte, hatta bu kanal kendi taşınmazına kadar uzanmaktadır. Yine ifade etmek isteriz ki müvekkilin kendi taşınmazı ile genel yol arasında sağladığı bu bağlantı yolu hiçbir şekilde davalının taşınmazını kullanımına engel olmayıp, taşınmazın ortasından vs de geçmemektedir. Keza yargılama aşamasında yapılacak keşif ve bilirkişi incelemeleri ile de görülecektir ki müvekkil için daha önce kullandığı bu yol en uygun, iki tarafın da menfaatine olan, en az hak ihlaline neden olacak yoldur. Bilindiği üzere mülkiyet hakkı en temel haklardandır ve bu hak ancak üzerinde tasarruf ehliyeti olan malikin iradesince kısıtlanabilir, bunun dışında dokunulmaz bir haktır.Mülkiyet hakkını, kanundan dolayı sınırlayan bir irtifak hakkı olan zorunlu geçit hakkı ise komşuluk hukukunun konusu içerisinde yer almaktadır. Yasal dayanağını 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 747 ve devamı maddelerinden alan ve esas itibariyle komşuluk hukukuna dayanan zorunlu geçit hakkı davaları, ülkemizde arazi düzenlenmesinin sağlıklı bir yapıya kavuşmamış olması ve her taşınmazın yol ihtiyacına cevap verilmemesi nedeniyle zorunlu olarak açılmaktadır. Müvekkilim arazi düzenlemesinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulmamış olması nedeniyle mağdur olmakta, en temel hakkı olan mülkiyet hakkını kullanımında sıkıntı yaşamakta, taşınmazı ile genel yol arasındaki ulaşımını sağlayamamaktadır. Yukarıda ifade etmiş olduğumuz nedenlerden ötürü müvekkilin ''mutlak geçit ihtiyacı'' doğduğundan, huzurdaki davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur. Açıklanan nedenlerle bedeli tarafımızdan ödenmek koşuluyla, müvekkilin sahibi olduğu bağlara geçebilmesi için davalının taşınmazından 30-50 metre civarı boyunda ve 4 metre eninde müvekkilin kullandığı yolun müvekkil yararına tesisini, Sayın Mahkemece yargılama aşamasında yapılacak keşif ve bilirkişi incelemeleri ile aksi kanaatte olunması durumunda müvekkil için en uygun yol parçasının geçit hakkı olarak tesisine karar verilmesini talep ediyoruz. " 6100 sayılı HMK'nın 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine ve bilirkişi raporuna karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129 maddesi hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini, tanıklarını isim ve adreslerini bildirmesi, ekinde olan tüm delillerini ibraz etmesi edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansı yatırması gerektiği iş bu ilanın dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporu tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.