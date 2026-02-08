T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ
2025/141 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/141 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KEFKEN Mahalle/Köy, 123 Ada, 2 Parselde, Kayıtlı A Blok Bağımsız Bölüm 5 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ
Adresi : Tapu Kaydı; 1/1 Oranında Borçlu M... M..... M...... Ltd. Şti. Adına Kayıtlı Kocaeli İli Kandıra İlçesi Kefken Mah. / Kafir Düzü Mevki 123 Ada 2 Parselde Kayıtlı A Blok Bağımsız Bölüm 5 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü: 100,35 m2
Arsa Payı : 1/42
İmar Durumu : DOSYASINDA
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 11:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 11:38
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 11:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 11:38
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KEFKEN Mahalle/Köy, 123 Ada, 2 Parselde Kayıtlı, C Blok, 4 Numaralı Bağımsız Bölüm Kandıra / KOCAELİ
Adresi : Tapu Kaydı; 1/1 Oranında Borçlu M... M..... M...... Ltd. Şti. Adına Kayıtlı Kocaeli İli Kandıra İlçesi Kefken Mah. / Kafir Düzü Mevki 123 Ada 2 Parselde Kayıtlı, C Blok, 4 Numaralı Bağımsız Bölüm Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 100,35 m2
İmar Durumu :DOSYASINDA
Kıymeti : 4.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:38
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:38
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KEFKEN Mahalle/Köy, 123 Ada, 2 Parselde Kayıtlı A Blok Bağımsız Bölüm 6 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ
Adresi : Tapu Kaydı; 1/1 Oranında Borçlu M... M..... M...... Ltd. Şti. Adına Kayıtlı Kocaeli İli Kandıra İlçesi Kefken Mah. / Kafir Düzü Mevki 123 Ada 2 Parselde Kayıtlı A Blok Bağımsız Bölüm 6 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 100,90 m2
Arsa Payı : 1/42
İmar Durumu :DOSYASINDA
Kıymeti : 4.350.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:08
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:08
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KEFKEN Mahalle/Köy, 123 Ada, 2 Parselde Kayıtlı D1 Blok Bağımsız Bölüm 6 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ
Adresi : Apu Kaydı; 1/1 Oranında Borçlu M... M..... M...... Ltd. Şti. Adına Kayıtlı Kocaeli İli Kandıra İlçesi Kefken Mah. / Kafir Düzü Mevki 123 Ada 2 Parselde Kayıtlı D1 Blok Bağımsız Bölüm 6 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 100,90 m2
Arsa Payı : 1/42
İmar Durumu :DOSYASINDA
Kıymeti : 4.300.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:06
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 10:06
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.