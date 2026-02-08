T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/141 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KEFKEN Mahalle/Köy, 123 Ada, 2 Parselde, Kayıtlı A Blok Bağımsız Bölüm 5 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ

Adresi : Tapu Kaydı; 1/1 Oranında Borçlu M... M..... M...... Ltd. Şti. Adına Kayıtlı Kocaeli İli Kandıra İlçesi Kefken Mah. / Kafir Düzü Mevki 123 Ada 2 Parselde Kayıtlı A Blok Bağımsız Bölüm 5 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü: 100,35 m2

Arsa Payı : 1/42

İmar Durumu : DOSYASINDA

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 11:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 11:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 11:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 11:38

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KEFKEN Mahalle/Köy, 123 Ada, 2 Parselde Kayıtlı, C Blok, 4 Numaralı Bağımsız Bölüm Kandıra / KOCAELİ

Adresi : Tapu Kaydı; 1/1 Oranında Borçlu M... M..... M...... Ltd. Şti. Adına Kayıtlı Kocaeli İli Kandıra İlçesi Kefken Mah. / Kafir Düzü Mevki 123 Ada 2 Parselde Kayıtlı, C Blok, 4 Numaralı Bağımsız Bölüm Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 100,35 m2

İmar Durumu :DOSYASINDA

Kıymeti : 4.450.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:38

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KEFKEN Mahalle/Köy, 123 Ada, 2 Parselde Kayıtlı A Blok Bağımsız Bölüm 6 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ

Adresi : Tapu Kaydı; 1/1 Oranında Borçlu M... M..... M...... Ltd. Şti. Adına Kayıtlı Kocaeli İli Kandıra İlçesi Kefken Mah. / Kafir Düzü Mevki 123 Ada 2 Parselde Kayıtlı A Blok Bağımsız Bölüm 6 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 100,90 m2

Arsa Payı : 1/42

İmar Durumu :DOSYASINDA

Kıymeti : 4.350.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:08

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KEFKEN Mahalle/Köy, 123 Ada, 2 Parselde Kayıtlı D1 Blok Bağımsız Bölüm 6 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ

Adresi : Apu Kaydı; 1/1 Oranında Borçlu M... M..... M...... Ltd. Şti. Adına Kayıtlı Kocaeli İli Kandıra İlçesi Kefken Mah. / Kafir Düzü Mevki 123 Ada 2 Parselde Kayıtlı D1 Blok Bağımsız Bölüm 6 Nolu Mesken Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 100,90 m2

Arsa Payı : 1/42

İmar Durumu :DOSYASINDA

Kıymeti : 4.300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:06

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.