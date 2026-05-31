T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/210 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kaydı; borçlu S.... Y... (1/3), M.... T... (1/3), G.... E... (1/3) adına kayıtlı Kocaeli İli Kandıra İlçesi Araman Mah. ibramcıklar Mevki 131 ada 427 parselde kayıtlı12.971,50m² yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği Tarla olan gayrimenkul. Taşınmaz maliklerinin tamamı dosyada borçlu olduğundan taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar Durumu : DOSYASINDA

Kıymeti : 7.782.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:57

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.