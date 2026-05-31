T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ
2024/210 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/210 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kaydı; borçlu S.... Y... (1/3), M.... T... (1/3), G.... E... (1/3) adına kayıtlı Kocaeli İli Kandıra İlçesi Araman Mah. ibramcıklar Mevki 131 ada 427 parselde kayıtlı12.971,50m² yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği Tarla olan gayrimenkul. Taşınmaz maliklerinin tamamı dosyada borçlu olduğundan taşınmazın tamamı satışa konudur.
İmar Durumu : DOSYASINDA
Kıymeti : 7.782.900,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDA
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:57
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:57
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.