Resmi İlanlar
T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/58 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TEKSEN Mahalle/Köy, 118 Ada, 5 Parsel,
Yüzölçümü: 1.738,82 m2 Kıymeti: 7.424.040,00 TL KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 27/01/2026 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 10:13
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 23/02/2026 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 02/03/2026 - 10:13
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TEKSEN Mahalle/Köy, 119 Ada, 54 Parsel
Yüzölçümü: 2.939,54 m2 Kıymeti : 3.026.609,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 27/01/2026 - 11:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 11:13
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 23/02/2026 - 11:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 02/03/2026 - 11:13
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TEKSEN Mahalle/Köy, 144 Ada, 405 Parsel
Yüzölçümü: 7.936,97 m2 Kıymeti : 4.115.239,58 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 27/01/2026 - 12:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 12:24
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 23/02/2026 - 12:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 02/03/2026 - 12:24
25/11/2025