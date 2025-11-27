Resmi İlanlar

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

28-11-2025 00.00

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/58 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TEKSEN Mahalle/Köy, 118 Ada, 5 Parsel,

Yüzölçümü: 1.738,82 m2 Kıymeti: 7.424.040,00 TL KDV Oranı: %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 27/01/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 10:13

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 23/02/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 02/03/2026 - 10:13

 

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TEKSEN Mahalle/Köy, 119 Ada, 54 Parsel

Yüzölçümü: 2.939,54 m2 Kıymeti : 3.026.609,00 TL KDV Oranı : %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 27/01/2026 - 11:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 11:13

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 23/02/2026 - 11:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 02/03/2026 - 11:13

 

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TEKSEN Mahalle/Köy, 144 Ada, 405 Parsel

Yüzölçümü: 7.936,97 m2 Kıymeti : 4.115.239,58 TL KDV Oranı : %10

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 27/01/2026 - 12:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 12:24

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 23/02/2026 - 12:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 02/03/2026 - 12:24

 

 

25/11/2025

#İlangovtr Basın no ILN02344925