Resmi İlanlar

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

25-12-2025 00.00

2025/44 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BAĞIRGANLI Mahalle/Köy, 101 Ada, 2 Parsel,

Yüzölçümü : 3.378,22 m2

Kıymeti : 10.134.660,00 TL 

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:42

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:42

 

18/12/2025

