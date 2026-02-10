T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 113 Ada, 15 Parsel,

Yüzölçümü : 2.202,37 m2 Kıymeti : 1.141.913,43 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 127 Ada, 351 Parsel

Yüzölçümü : 1.738,49 m2 Kıymeti : 1.352.091,47 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 11:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 11:20

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 140 Ada, 105 Parsel

Yüzölçümü : 2.856,70 m2 Kıymeti : 2.221.767,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 12:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 12:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 12:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 12:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 140 Ada, 228 Parsel

Yüzölçümü : 2.411,13 m2 Kıymeti : 1.875.229,84 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 13:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 141 Ada, 60 Parsel

Yüzölçümü : 3.555,07 m2 Kıymeti : 2.211.932,56 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 14:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:36

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 141 Ada, 94 Parsel

Yüzölçümü : 4.557,89 m2 Kıymeti : 2.363.234,06 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:04

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 141 Ada, 105 Parsel

Yüzölçümü : 2.438,70 m2 Kıymeti : 1.517.337,19 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 11:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 11:06

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 11:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 11:06

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 141 Ada, 108 Parsel

Yüzölçümü : 1.287,83 m2 Kıymeti : 801.276,24 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 12:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 12:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 12:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 12:07

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 141 Ada, 116 Parsel

Yüzölçümü : 4.997,98 m2 Kıymeti : 3.109.698,17 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:33

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 130 Ada, 102 Parsel

Yüzölçümü : 2.025,95 m2 Kıymeti : 4.051.900,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 14:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 14:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:53

08/02/2026