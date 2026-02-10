T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/47 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AHMETHACILAR Mahalle/Köy, 113 Ada, 15 Parsel,
Yüzölçümü : 2.202,37 m2 Kıymeti : 1.141.913,43 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 127 Ada, 351 Parsel
Yüzölçümü : 1.738,49 m2 Kıymeti : 1.352.091,47 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 11:20
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 140 Ada, 105 Parsel
Yüzölçümü : 2.856,70 m2 Kıymeti : 2.221.767,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 12:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 12:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 12:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 12:20
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 140 Ada, 228 Parsel
Yüzölçümü : 2.411,13 m2 Kıymeti : 1.875.229,84 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 13:34
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:34
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 141 Ada, 60 Parsel
Yüzölçümü : 3.555,07 m2 Kıymeti : 2.211.932,56 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 14:36
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:36
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 141 Ada, 94 Parsel
Yüzölçümü : 4.557,89 m2 Kıymeti : 2.363.234,06 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 10:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:04
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 141 Ada, 105 Parsel
Yüzölçümü : 2.438,70 m2 Kıymeti : 1.517.337,19 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 11:06
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 11:06
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 141 Ada, 108 Parsel
Yüzölçümü : 1.287,83 m2 Kıymeti : 801.276,24 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 12:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 12:07
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 141 Ada, 116 Parsel
Yüzölçümü : 4.997,98 m2 Kıymeti : 3.109.698,17 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 13:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:33
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KAYMAZERİKLİ Mahalle/Köy, 130 Ada, 102 Parsel
Yüzölçümü : 2.025,95 m2 Kıymeti : 4.051.900,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 14:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 14:53
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:53
08/02/2026