T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/74 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 101 Ada, 21 Parsel
Yüzölçümü : 2.615,47 m2
Kıymeti : 2.262.228,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:47
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 101 Ada, 32 Parsel
Yüzölçümü : 5.486,25 m2
Kıymeti : 4.747.405,42 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:47
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 106 Ada, 10 Parsel
Yüzölçümü : 1.004,94 m2
Kıymeti : 1.089.862,45 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:46
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:46
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 113 Ada, 20 Parsel
Yüzölçümü : 722,94 m2
Kıymeti : 553.434,43 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:52
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:52
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 115 Ada, 9 Parsel
Yüzölçümü : 1.322,35 m2
Kıymeti : 1.012.302,56 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:33
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 115 Ada, 18 Parsel
Yüzölçümü : 3.784,44 m2
Kıymeti : 2.897.113,71 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:33
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 115 Ada, 41 Parsel
Yüzölçümü : 679,19 m2
Kıymeti : 519.942,36 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:38
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:38
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 115 Ada, 68 Parsel
Yüzölçümü : 2.514,21 m2
Kıymeti : 1.924.710,72 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:41
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:41
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 115 Ada, 81 Parsel
Yüzölçümü : 3.224,39 m2
Kıymeti : 2.468.376,95 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:04
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 125 Ada, 20 Parsel
Yüzölçümü : 261,78 m2
Kıymeti : 200.401,23 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 11:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:05
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 126 Ada, 17 Parsel
Yüzölçümü : 644,86 m2
Kıymeti : 699.353,89 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 12:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:08
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 12:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 12:08
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 128 Ada, 77 Parsel
Yüzölçümü : 2.229,72 m2
Kıymeti : 1.706.924,24 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:31
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 131 Ada, 19 Parsel
Yüzölçümü : 1.411,82 m2
Kıymeti : 1.080.794,80 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 14:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 14:52
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:52
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 131 Ada, 38 Parsel,
Yüzölçümü : 2.496,67 m2
Kıymeti : 2.707.651,10 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:48
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:48
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 132 Ada, 4 Parsel
Yüzölçümü : 912,26 m2
Kıymeti : 989.350,53 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:49
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:49
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 133 Ada, 16 Parsel
Yüzölçümü : 922,22 m2
Kıymeti : 882.487,07 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:51
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:51
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 133 Ada, 84 Parsel
Yüzölçümü : 252,90 m2
Kıymeti : 242.004,06 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:56
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:56
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 133 Ada, 109 Parsel
Yüzölçümü : 271,84 m2
Kıymeti : 208.102,49 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:28
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:28
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AVDAN Mahalle/Köy, 112 Ada, 77 Parsel
Yüzölçümü : 7.391,90 m2
Kıymeti : 5.658.743,38 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:28
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:28
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AVDAN Mahalle/Köy, 127 Ada, 32 Parsel
Yüzölçümü : 1.522,54 m2
Kıymeti : 1.165.554,61 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 12:29
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 12:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 12:29
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AVDAN Mahalle/Köy, 127 Ada, 34 Parsel
Yüzölçümü : 1.113,00 m2
Kıymeti : 962.038,23 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:41
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:41
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, YAĞCILAR Mahalle/Köy, 107 Ada, 118 Parsel
Yüzölçümü : 3.493,56 m2
Kıymeti : 2.674.435,47 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:57
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:57
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, YAĞCILAR Mahalle/Köy, 110 Ada, 78 Parsel
Yüzölçümü : 1.642,16 m2
Kıymeti : 1.257.127,67 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:17
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:17
24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, YAĞCILAR Mahalle/Köy, 110 Ada, 175 Parsel
Yüzölçümü : 991,13 m2
Kıymeti : 758.742,72 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:17
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:17
25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 118 Ada, 5 Parsel
Yüzölçümü : 47,23 m2
Kıymeti : 70.845,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 12:21
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 12:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 12:21
26 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 116 Ada, 11 Parsel
Yüzölçümü : 550,31 m2
Kıymeti : 1.375.775,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:46
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:46
27 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 116 Ada, 8 Parsel
Yüzölçümü : 116,71 m2
Kıymeti : 204.242,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:53
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:53
18/02/2026