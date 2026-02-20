T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 101 Ada, 21 Parsel

Yüzölçümü : 2.615,47 m2

Kıymeti : 2.262.228,60 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 101 Ada, 32 Parsel

Yüzölçümü : 5.486,25 m2

Kıymeti : 4.747.405,42 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:47

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 106 Ada, 10 Parsel

Yüzölçümü : 1.004,94 m2

Kıymeti : 1.089.862,45 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:46

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:46

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 113 Ada, 20 Parsel

Yüzölçümü : 722,94 m2

Kıymeti : 553.434,43 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:52

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 115 Ada, 9 Parsel

Yüzölçümü : 1.322,35 m2

Kıymeti : 1.012.302,56 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:33

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 115 Ada, 18 Parsel

Yüzölçümü : 3.784,44 m2

Kıymeti : 2.897.113,71 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:33

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:33

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:33

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 115 Ada, 41 Parsel

Yüzölçümü : 679,19 m2

Kıymeti : 519.942,36 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:38

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 115 Ada, 68 Parsel

Yüzölçümü : 2.514,21 m2

Kıymeti : 1.924.710,72 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:41

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 115 Ada, 81 Parsel

Yüzölçümü : 3.224,39 m2

Kıymeti : 2.468.376,95 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:04

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 125 Ada, 20 Parsel

Yüzölçümü : 261,78 m2

Kıymeti : 200.401,23 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:05

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 126 Ada, 17 Parsel

Yüzölçümü : 644,86 m2

Kıymeti : 699.353,89 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 12:08

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 128 Ada, 77 Parsel

Yüzölçümü : 2.229,72 m2

Kıymeti : 1.706.924,24 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:31

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 131 Ada, 19 Parsel

Yüzölçümü : 1.411,82 m2

Kıymeti : 1.080.794,80 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 14:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:52

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 131 Ada, 38 Parsel,

Yüzölçümü : 2.496,67 m2

Kıymeti : 2.707.651,10 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:48

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:48

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 132 Ada, 4 Parsel

Yüzölçümü : 912,26 m2

Kıymeti : 989.350,53 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:49

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:49

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:49

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 133 Ada, 16 Parsel

Yüzölçümü : 922,22 m2

Kıymeti : 882.487,07 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:51

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 133 Ada, 84 Parsel

Yüzölçümü : 252,90 m2

Kıymeti : 242.004,06 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:56

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:56

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 133 Ada, 109 Parsel

Yüzölçümü : 271,84 m2

Kıymeti : 208.102,49 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:28

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:28

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AVDAN Mahalle/Köy, 112 Ada, 77 Parsel

Yüzölçümü : 7.391,90 m2

Kıymeti : 5.658.743,38 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:28

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:28

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:28

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:28

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AVDAN Mahalle/Köy, 127 Ada, 32 Parsel

Yüzölçümü : 1.522,54 m2

Kıymeti : 1.165.554,61 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 12:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 12:29

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AVDAN Mahalle/Köy, 127 Ada, 34 Parsel

Yüzölçümü : 1.113,00 m2

Kıymeti : 962.038,23 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:41

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, YAĞCILAR Mahalle/Köy, 107 Ada, 118 Parsel

Yüzölçümü : 3.493,56 m2

Kıymeti : 2.674.435,47 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:57

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, YAĞCILAR Mahalle/Köy, 110 Ada, 78 Parsel

Yüzölçümü : 1.642,16 m2

Kıymeti : 1.257.127,67 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:17

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:17

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, YAĞCILAR Mahalle/Köy, 110 Ada, 175 Parsel

Yüzölçümü : 991,13 m2

Kıymeti : 758.742,72 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:17

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:17

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 118 Ada, 5 Parsel

Yüzölçümü : 47,23 m2

Kıymeti : 70.845,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 12:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 12:21

26 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 116 Ada, 11 Parsel

Yüzölçümü : 550,31 m2

Kıymeti : 1.375.775,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:46

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:46

27 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKINCI Mahalle/Köy, 116 Ada, 8 Parsel

Yüzölçümü : 116,71 m2

Kıymeti : 204.242,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:53

18/02/2026