T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KIRKARMUT Mahalle/Köy, 119 Ada, 473 Parsel

Yüzölçümü : 587,35 m2

Kıymeti : 3.498.725,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:04

14/04/2026