T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/70 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/70 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SUCUALİ Mahalle/Köy, 182 Ada, 14 Parsel
Yüzölçümü : 13.692,14 m2 Kıymeti : 10.269.405,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:49
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:49
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SUCUALİ Mahalle/Köy, 182 Ada, 26 Parsel
Yüzölçümü : 18.892,95 m2 Kıymeti : 16.059.007,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:58
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:58
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SUCUALİ Mahalle/Köy, 164 Ada, 1 Parsel
Yüzölçümü : 29.340,11 m2 Kıymeti : 23.167.453,19 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:52
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:52
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SUCUALİ Mahalle/Köy, 160 Ada, 3 Parsel
Yüzölçümü : 2.889,85 m2 Kıymeti : 3.137.578,18 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:52
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:52
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SUCUALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 1 Parsel
Yüzölçümü : 3.955,33 m2 Kıymeti : 6.441.592,34 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:44
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:44
03/06/2026