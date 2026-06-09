T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/70 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SUCUALİ Mahalle/Köy, 182 Ada, 14 Parsel

Yüzölçümü : 13.692,14 m2 Kıymeti : 10.269.405,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:49

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SUCUALİ Mahalle/Köy, 182 Ada, 26 Parsel

Yüzölçümü : 18.892,95 m2 Kıymeti : 16.059.007,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:58

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:58

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SUCUALİ Mahalle/Köy, 164 Ada, 1 Parsel

Yüzölçümü : 29.340,11 m2 Kıymeti : 23.167.453,19 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:52

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SUCUALİ Mahalle/Köy, 160 Ada, 3 Parsel

Yüzölçümü : 2.889,85 m2 Kıymeti : 3.137.578,18 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:52

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SUCUALİ Mahalle/Köy, 168 Ada, 1 Parsel

Yüzölçümü : 3.955,33 m2 Kıymeti : 6.441.592,34 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:44

03/06/2026