Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 105 Ada, 259 Parsel,

Yüzölçümü : 1.370,27 m2 Kıymeti : 1.487.729,54 TL KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 107 Ada, 44 Parsel,

Yüzölçümü : 1.494,49 m2 Kıymeti : 1.947.126,19 TL KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 11:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 11:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 11:15

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 107 Ada, 47 Parsel,

Yüzölçümü : 1.489,59 m2 Kıymeti : 1.617.277,65 TL KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 12:15

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 108 Ada, 89 Parsel,

Yüzölçümü : 1.894,27 m2 Kıymeti : 2.056.646,82 TL KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:15

23/11/2026