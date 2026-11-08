T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALILAR:

1-AYLANUR FARIMAZ(ZEKİ ve ZEHMANUR kızı, 01/12/1955 doğumlu)

2-BERNA FARIMAZ(ÜNSAL ve CEZVANUR kızı, 15/09/1986 doğumlu)

3-HATİCE COŞKUN(NURETTİN ve ZEYNEP kızı, 07/03/1971 doğumlu)

Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından bilirkişi ek raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi 29.09.2026 tarihli ek raporunda özetle; 104 ada 45 parsel sayılı taşınmazın kuru tarım arazisi vasfında olduğu, toplam kamulaştırma bedelinin 10.833,87 TL olarak hesaplanmıştır.

Duruşmanın 24.12.2026 günü 09:40'a atılı olduğu, bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince ilan yapıldığı tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Bilirkişi ek raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.30.09.2026