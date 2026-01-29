T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı vekili dava dilekçesiyle KARABÜK Merkez 07.05.2021 14-1761 Enerji Nakil Hattının güzergahına isabet eden 2942 Sayılı Kanun 27. Maddesi gereğince acele kamulaştırma KARABÜK ili MERKEZ ilçesi KADIKÖY K Mahallesi 154 Ada 16 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 1064.34 m2'lik irtifak alanı ve 0.0 m2'lik direk yeri davalının hissesi oranında kamulaştırma bedelinin yine aynı yasanın 10. Maddesi gereğince tespiti ve müvekkili kurum TEDAŞ adına tesciline ilişkin dava dilekçesinin dava dosyasının dahili davalısı olan Hakan Ustaoğlu'na yapılan tebligatların bila tebliğ iade edilmesi ve yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamaması nedeniyle dava dilekçesi ile duruşma gününün 20/02/2026 günü saat 09:30'a bırakılmasına karar verildiği dahili davalı Hakan Ustaoğlu'na ilanen tebliğ olunur.

İHTARLAR:

1-a-Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,

b-Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

c-Davetiyenin tebliğinden itibaren iki (2) haftalık kesin süre içinde cevap dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgelerinizi mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususları ihtar olunur.

2-Dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunmaktadır.

İşbu tebligatın elinize geçmesinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 10/3-h maddesi gereğince ON(10) GÜN İÇİNDE konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri yazılı olarak mahkememize bildirilmesi ve cevap dilekçenizde HMK’nın 129.maddesinde gösterilen unsurların bulunması gerektiğinin, HMK’nın 116. maddesindeki ilk itirazların cevap dilekçesinde ileri sürülmesi zorunlu olduğundan (HMKm.117)daha sonra ileri sürülmesi halinde dinlenmeyeceğinin, HMK’nın 128. maddesine göre süresi içinde cevap vermemeniz durumunda davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususları ihtar olunur.