T.C. KARABÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2073 Ada 2 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği Arsa olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Tapu kaydında bir kısım hisseler üzerinde 2942 Sayılı Yasanın 7 maddesi uyarınca Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü lehine istimlak şerhi bulunmakta olup, ilgili kurumla yapılan yazışmalar neticesinde istimlak şerhinin kaldırılmasında ve yapılacak satışta engel bir durum bulunmadığı bildirilmiştir.

Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Kurtuluş Mahallesi

Yüzölçümü : 6.210,26 m2

İmar Durumu: Emsal: 0.80 olan Sanayi Tesis Alanındadır.

Kıymeti : 54.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:59

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.