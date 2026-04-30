T.C. KARABÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/45 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük ili Merkez İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2073 Ada 2 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği Arsa olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Tapu kaydında bir kısım hisseler üzerinde 2942 Sayılı Yasanın 7 maddesi uyarınca Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü lehine istimlak şerhi bulunmakta olup, ilgili kurumla yapılan yazışmalar neticesinde istimlak şerhinin kaldırılmasında ve yapılacak satışta engel bir durum bulunmadığı bildirilmiştir.
Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Kurtuluş Mahallesi
Yüzölçümü : 6.210,26 m2
İmar Durumu: Emsal: 0.80 olan Sanayi Tesis Alanındadır.
Kıymeti : 54.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:59
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:59
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:59
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:59
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.