T.C. KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı dava dilekçesinde; Dava konusu olan, (1) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 149 ada 4 parsel, (2) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 146 ada 14 parsel, (3) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 143 ada 32 parsel, (4) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 146 ada 7 parsel, (5) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 139 ada 81 parsel, (6) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 151 ada 8 parsel, (7) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 151 ada 11 parsel, (8) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 151 ada 25 parsel, (9) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 151 ada 32 parsel, (10) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 151 ada 36 parsel, (11) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 152 ada 30 parsel, (12) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 150 ada 13 parsel, (13) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 149 ada 8 parsel, (14) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü 141 ada 22 parsel, (15) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Koltuk köyü 116 ada 79 parsel, (16) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Koltuk köyü 122 ada 36 parsel, (17) Karabük ili, Ovacık ilçesi, Koltuk köyü 116 ada 53 parsel Sayılı taşınmazların ortaklığının satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davalılardan; Karabük ili, Ovacık ilçesi, Kışla köyü, 30 Cilt, 31 Aile sıra no, 31 sırada nüfusa kayıtlı, Şahin ve Dudu oğlu, 04/10/1967 dogumlu, 47953923574 T.C. Kimlik nolu Yılmaz GÜLMEZ 'e tüm aramalara rağmen adresine tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesinin ve tensip zaptının HMK nun 122. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ile tensip zaptının HMK nun 122. maddesi davalıya tebliğine, HMK nun 122,128 ve 317, 318, 319 md. gereği dava dilekesi ile tensip zaptının davalıya tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevap vermediğiniz ve bu süre içinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiz sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 23/12/2025