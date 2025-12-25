T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememize açılan Karacabey ilçesi Subaşı Mahallesi 66, 405, 836, 2374, 2375, 2484, 2782, 2948, 2950, 3040, 3044, 3045 parsel sayılı taşınmazlar maliki Safiye'nin gaipliğine ve gaibin mal varlığının hazineye intikaline karar verilmesi mahkememizden talep edilmiştir.

Gaipliği istenilen Karacabey ilçesi Subaşı Mahallesi 66, 405, 836, 2374, 2375, 2484, 2782, 2948, 2950, 3040, 3044, 3045 parsel sayılı taşınmazlar maliki Safiye'nin hayatı veya ölümünden haberdar olanların veya tanıyan ve bilenlerin veya kendisinin işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2024/327 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, aksi takdirde adı geçen hakkında TMK nun 33/2 ve 3 maddeleri gereğince gaiplik kararı verileceği ilanen tebliğ olunur. 10.07.2025