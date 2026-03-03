T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleri Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecek mülkiyet haklarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;
Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,
Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur
.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır. 09/12/2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|Dosya No
|İl-İlçe
|Mahalle
|Ada- Parsel
|Yüz Ölçümü
|Vasfı
|Malik/ler
|Kamulaştırılacak alan
|2025/191
|Bursa - Karacabey
|Yeşildere
|643 P.
|10.350 m²
|Tarla
|Nevriye Ayaz
|520,34 m² Mülkiyet
|2025/192
|Bursa - Karacabey
|Yeşildere
|598 P.
|8.000 m²
|Tarla
|Mehmet Nuri Toylu
|1147,78 m² Mülkiyet
153,94 m² İrtifak
|2025/193
|Bursa - Karacabey
|Yeşildere
|603 P.
1232 P.
|4.900 m²
5.594,55 m²
|Tarla
|Vedat Balkan
|545,13 m² Mülkiyet
862,77 m² Mülkiyet
|2025/194
|Bursa - Karacabey
|Yeşildere
|596 P.
|8.250m²
|Tarla
|Mehmet Yavuz
|534,15 m² Mülkiyet
|2025/195
|Bursa - Karacabey
|Yeşildere
|595 P.
|11.050 m²
|Tarla
|Leyla Külşahoğlu
|15,45 m² Mülkiyet
|2025/196
|Bursa - Karacabey
|Yeşildere
|617 P.
618 P.
634P.
|7.900 m²
6.000m²
13.100m²
|Tarla
|Özcan Torun
|704,33 m² Mülkiyet
603,77m² ve 153,16m² irtifak
1792,14 m² Mülkiyeti
151,41m² irtifak
|2025/197
|Bursa - Karacabey
|Yeşildere
|295 P.
385 P.
|9.100 m²
8.900m²
|Tarla
|Sabriye Atun
|228,06 m² Mülkiyet
243,93m² İrtifak
102,84m² Mülkiyet
|2025/198
|Bursa - Karacabey
|Yeşildere
|605 P.
606 P.
614 P.
615 P.
616P.
|1900 m²
4700m²
3,600 m²
5700m²
6850m²
|Tarla
|Özcan Torun
Ve Diğerleri
|136,50 m² Mülkiyet
324,45m² Mülkiyet
414,70 m² Mülkiyet
420,86 m² Mülkiyet
630,76 m² Mülkiyet