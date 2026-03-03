Resmi İlanlar

T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

04-03-2026 00.00

T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecek mülkiyet haklarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;

Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,

 

Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

 

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır. 09/12/2025

 

 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

 

Dosya Noİl-İlçeMahalleAda- ParselYüz ÖlçümüVasfıMalik/lerKamulaştırılacak alan
2025/191Bursa - KaracabeyYeşildere643 P.10.350 m²TarlaNevriye Ayaz520,34 m² Mülkiyet
2025/192Bursa - KaracabeyYeşildere598 P.8.000 m²TarlaMehmet Nuri Toylu1147,78 m² Mülkiyet
153,94 m² İrtifak
2025/193Bursa - KaracabeyYeşildere603 P.
1232 P.		4.900 m²
5.594,55 m²		TarlaVedat Balkan545,13 m² Mülkiyet
862,77 m² Mülkiyet
2025/194Bursa - KaracabeyYeşildere596 P.8.250m²TarlaMehmet Yavuz534,15 m² Mülkiyet
2025/195Bursa - KaracabeyYeşildere595 P.11.050 m²TarlaLeyla Külşahoğlu15,45 m² Mülkiyet
2025/196Bursa - KaracabeyYeşildere617 P.
618 P.
634P.		7.900 m²
6.000m²
13.100m²		TarlaÖzcan Torun704,33 m² Mülkiyet
603,77m² ve 153,16m² irtifak
1792,14 m² Mülkiyeti
151,41m² irtifak
2025/197Bursa - KaracabeyYeşildere295 P.
385 P.		9.100 m²
8.900m²		TarlaSabriye Atun228,06 m² Mülkiyet
243,93m² İrtifak
102,84m² Mülkiyet
2025/198Bursa - KaracabeyYeşildere605 P.
606 P.
614 P.
615 P.
616P.		1900 m²
4700m²
3,600 m²
5700m²
6850m²		TarlaÖzcan Torun
Ve Diğerleri		136,50 m² Mülkiyet
324,45m² Mülkiyet
414,70 m² Mülkiyet
420,86 m² Mülkiyet
630,76 m² Mülkiyet
